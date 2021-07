Effetto Green Pass dal Nord al Sud d’Italia: boom di prenotazione per il vaccino (Di venerdì 23 luglio 2021) . Cresce l’adesione alla campagna vaccinale in Lombardia, ieri circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di Poste Italiane e Regione. Quasi 30mila in più rispetto alle 24 ore prima, quando le prenotazioni sono state circa 28mila. Sul suo profilo Twitter l’assessora al Welfare Letizia Moratti ha scritto che “per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100mila nuovi posti per prime dosi, da oggi fino a fine agosto”. Anche in Piemonte è già visibile un “Effetto Draghi” legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, “le prenotazioni per le vaccinazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) . Cresce l’adesione alla campagna vaccinale in Lombardia, ieri circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di Poste Italiane e Regione. Quasi 30mila in più rispetto alle 24 ore prima, quando le prenotazioni sono state circa 28mila. Sul suo profilo Twitter l’assessora al Welfare Letizia Moratti ha scritto che “per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100mila nuovi posti per prime dosi, da oggi fino a fine agosto”. Anche in Piemonte è già visibile un “Draghi” legato al. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, “le prenotazioni per le vaccinazioni ...

