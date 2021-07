Effetto Draghi sulle vaccinazioni | boom di prenotazioni nel Lazio e in Veneto

HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - Open_gol : Le parole di Draghi hanno avuto effetto - commodas : RT @Cartabellotta: Immediato l’effetto #Draghi su prenotazione #vaccini in #Lombardia e #Lazio #greenpass #GreenpassObbligatorio https:/… - svizzera1985 : RT @ZombieBuster5: Effetto #Draghi Centro estetico stamattina. Entra tizia che si toglie la mascherina: “io posso togliermela perché ho i… - stefanocasalec : RT @Cartabellotta: Immediato l’effetto #Draghi su prenotazione #vaccini in #Lombardia e #Lazio #greenpass #GreenpassObbligatorio https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Draghi

ilmattino.it

Dopo la Francia, anche l'Italia registra l'green pass sui vaccini. Dopo la conferenza stampa di Mario, infatti, in poche ore si è avuto un significativo aumento delle prenotazioni dei vaccini in molte regioni. In Francia nei ...' Si vede l'' ha sottolineato Icardi. 'Non siamo per l'obbligo vaccinale ma per la persuasione' ha sottolineato il presidente Cirio 'ci impegneremo ancor di più per dimostrare che ...In Piemonte è già visibile un "effetto Draghi" legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, "le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate". (ANS ...TORINO - «Il Piemonte è e resta in zona bianca. Al momento siamo ben lontani da altri tipi di situazione. Ma per procedere su questa strada bisogna continuare a rispettare le norme "anti-Covid"». Nel ...