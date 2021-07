Effetto Draghi sulle vaccinazioni: boom di nuovi prenotati in tutto il paese (Di venerdì 23 luglio 2021) Corsa al vaccino dopo il varo del decreto sul Green pass e il monito lanciato ieri dal premier sulla necessità di immunizzarsi. adesioni da record un po' ovunque, dal Lazio al Piemonte, dal Veneto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 luglio 2021) Corsa al vaccino dopo il varo del decreto sul Green pass e il monito lanciato ieri dal premier sulla necessità di immunizzarsi. adesioni da record un po' ovunque, dal Lazio al Piemonte, dal Veneto ...

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - Ettore_Rosato : Questo è l'effetto Draghi! Boom di prenotazioni per il vaccino da Roma a Milano: quasi 90 mila in 24 ore solo in La… - HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - piro_fulvia : Effetto Draghi sull ‘ impennata nelle vaccinazioni?? ..ma non mi convince del tutto ??Salvini vaccinato - GiuliaBachini : RT @Agenzia_Ansa: 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia , Piemon… -