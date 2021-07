“Effetto Draghi” sul Green pass: boom di prenotazioni per i vaccini. Incrementi fino al 200% (Di venerdì 23 luglio 2021) In Piemonte raddoppiano le richieste, 49 mila prenotazioni in Lombardia. Il commissario Figliuolo: “La macchina viaggia al 100%” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 luglio 2021) In Piemonte raddoppiano le richieste, 49 milain Lombardia. Il commissario Figliuolo: “La macchina viaggia al 100%”

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - Ettore_Rosato : Questo è l'effetto Draghi! Boom di prenotazioni per il vaccino da Roma a Milano: quasi 90 mila in 24 ore solo in La… - HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - palamini_grazia : RT @gabrillasarti2: Draghi insiste, il pass serve all' economia, quale di grazia , ieri l' effetto pecore si è palesato , ristorante da 200… - OrNella645587 : Altro che effetto Draghi Prossimo passo per il macellaio della Troika servo dei dittatori: 'Il guinzaglio'… -