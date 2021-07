Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio (Di venerdì 23 luglio 2021) Cresce l'adesione alla campagna vaccinale, ieri circa 49mila cittadini si sono prenotati. Per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100mila nuovi posti per prime dosi, da oggi fino a fine agosto. pic.twitter.com/elVZgEroAX— Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) July 23, 2021 Lombardia e Lazio registrano l’Effetto Draghi o Effetto “green pass” sull’andamento della campagna di vaccinazione, dopo il Cdm e la conferenza stampa di ieri. La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti scrive su ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Cresce l'adesione alla campagna vaccinale, ieri circacittadini si sono. Per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100mila nuovi posti per prime dosi, da oggi fino a fine agosto. pic.twitter.com/elVZgEroAX— Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) July 23, 2021registrano l’“green pass” sull’andamento della campagna di vaccinazione, dopo il Cdm e la conferenza stampa di ieri. La vicepresidente della Regionee assessore al Welfare Letizia Moratti scrive su ...

HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - Open_gol : Le parole di Draghi hanno avuto effetto - Xdeso : RT @ZombieBuster5: Effetto #Draghi Centro estetico stamattina. Entra tizia che si toglie la mascherina: “io posso togliermela perché ho i… - romalifenews : 'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire : non ti vaccini, ti ammali e muori', aveva detto il premier… - AlexGiudetti : RT @ZombieBuster5: Effetto #Draghi Centro estetico stamattina. Entra tizia che si toglie la mascherina: “io posso togliermela perché ho i… -