Effetto Draghi, corsa al Green Pass: boom di richieste per il vaccino (Di venerdì 23 luglio 2021) La conferenza stampa tenuta da Mario Draghi, in seguito al recente decreto in materia di Green Pass, pare aver sortito l’Effetto sperato dal Premier con la sua esortazione agli italiani a vaccinarsi. In molte regioni italiane, infatti, si è registrata una crescita esponenziale delle prenotazioni al vaccino anti-Covid. All’appello lanciato hanno risposto immediatamente migliaia di persone. Come ha fatto sapere il governatore Alberto Cirio, governatore del Piemonte: “Le decisioni di ieri del Governo hanno avuto l’Effetto di raddoppiare le richieste per le vaccinazioni: ogni ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) La conferenza stampa tenuta da Mario, in seguito al recente decreto in materia di, pare aver sortito l’sperato dal Premier con la sua esortazione agli italiani a vaccinarsi. In molte regioni italiane, infatti, si è registrata una crescita esponenziale delle prenotazioni alanti-Covid. All’appello lanciato hanno risposto immediatamente migliaia di persone. Come ha fatto sapere il governatore Alberto Cirio, governatore del Piemonte: “Le decisioni di ieri del Governo hanno avuto l’di raddoppiare leper le vaccinazioni: ogni ...

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - Ettore_Rosato : Questo è l'effetto Draghi! Boom di prenotazioni per il vaccino da Roma a Milano: quasi 90 mila in 24 ore solo in La… - HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - TaniuzzaCalabra : Bene così. Vamos. - russotweet : RT @russotweet: Questo è l'effetto #Draghi! Boom di prenotazioni per il vaccino da Roma a Milano: quasi 90 mila in 24 ore solo in Lazio e L… -