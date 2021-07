“È nato Tommaso” Il giovane vip papà per la prima volta Il gesto in ospedale atteso da tutti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Fiocco azzurro per il centrocampista della Roma che diventadi. Le foto dall’con in braccio il bebè sono dolcissime. A informare della nascita del piccolo campione, Il Corriere dello Sport:ha aperto i suoi occhietti nelle prime ore del mattino. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo e di Sara Scaperrotta. Salta dunque l’allenamento mattutino per poter accogliere tra le sue braccia il piccolo. Eppure, nonostante la gravidanza in corso, il centrocampista giallorosso ha deciso di interrompere la relazione con Sara. Lo sfogo della neo-mamma è arrivato qualche giorno ...

APPROFONDIMENTI FIOCCO AZZURRO Zaniolo, èil figlioROMA, MOU IN DIFESA. L'ATTACCO è IN RODAGGIO Roma, Mou in difesa. L'attacco è in rodaggio La conferenza stampa Perché la Roma - 'Sono ...Nicolò Zaniolo papà: l'ex fidanzata Sara Scaperrotta ha partorito/ ÉIl calciatore ha saltato l’allenamento per raggiungere Sara Scaperrotta, che ha partorito all’ospedale romano di Villa San Pietro ...Pochi giorni fa Sara Scaperotta aveva deciso di sfogarsi con un lungo post sui social, dopo mesi di silenzio. A pochi giorni dall’arrivo del piccolo Tommaso nato poche ore fa, l’ex fidanzata di Nicolò ...