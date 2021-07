È il giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici (Di venerdì 23 luglio 2021) Con un anno di ritardo, si aprono ufficialmente oggi i Giochi olimpici di Tokyo, senza pubblico e con il distanziamento imposto dal Covid-19. La cerimonia d’apertura si terrà alle 13 ora italiana allo Stadio Nazionale del Giappone. Le competizioni si svolgeranno fino al 9 agosto e in gara ci saranno oltre 11.300 atleti da 207 Paesi. La delegazione olimpica italiana sarà la più numerosa di sempre: 384 atleti, 198 uomini e 186 donne in 36 discipline. I portabandiera alla cerimonia di apertura saranno la tiratrice al volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani. La pallavolista padovana ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 luglio 2021) Con un anno di ritardo, si aprono ufficialmente oggi idi Tokyo, senza pubblico e con il distanziamento imposto dal Covid-19. Lad’si terrà alle 13 ora italiana allo Stadio Nazionale del Giappone. Le competizioni si svolgeranno fino al 9 agosto e in gara ci saranno oltre 11.300 atleti da 207 Paesi. La delegazione olimpica italiana sarà la più numerosa di sempre: 384 atleti, 198 uomini e 186 donne in 36 discipline. I portabandiera alladisaranno la tiratrice al volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani. La pallavolista padovana ...

