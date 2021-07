Dune, uscito il trailer completo in attesa della Mostra del Cinema di Venezia (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra i progetti che più di tutti hanno accusato le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, Dune è senz’altro uno dei titoli di spicco. Il film, diretto da Denis Villeneuve, che sarebbe dovuto uscire in sala lo scorso anno vedrà la luce a partire dal prossimo 16 settembre, sui grandi schermi italiani. Prima del passaggio al Cinema, il progetto debutterà in anteprima mondiale, il 3 settembre, al lido di Venezia in occasione della 78° Mostra del Cinema. Nel frattempo, Warner Bros. e HBO Max hanno rilasciato da poco il trailer completo, trasportandoci ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra i progetti che più di tutti hanno accusato le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria,è senz’altro uno dei titoli di spicco. Il film, diretto da Denis Villeneuve, che sarebbe dovuto uscire in sala lo scorso anno vedrà la luce a partire dal prossimo 16 settembre, sui grandi schermi italiani. Prima del passaggio al, il progetto debutterà in anteprima mondiale, il 3 settembre, al lido diin occasione78°del. Nel frattempo, Warner Bros. e HBO Max hanno rilasciato da poco il, trasportandoci ...

