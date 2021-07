Dramma per Billy Costacurta e Martina Colombari: la madre di lui vittima di un incidente (Di venerdì 23 luglio 2021) Margherita Beccegato, madre dell’ex calciatore Billy Costacurta, è deceduta stamane intorno alle 9 a causa di un incidente stradale: la donna, 87 anni, avrebbe perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro un muro. Inutili i soccorsi. Un incidente dalle dinamiche poco chiare La signora Beccegato era al volante della sua auto, quando intorno alle nove, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo a ridosso di un muro. L’incidente è avvenuto a Cavaria con Premezzo, comune in provincia di Varese. Le autorità intervenute sul luogo, i soccorritori del ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021) Margherita Beccegato,dell’ex calciatore, è deceduta stamane intorno alle 9 a causa di unstradale: la donna, 87 anni, avrebbe perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro un muro. Inutili i soccorsi. Undalle dinamiche poco chiare La signora Beccegato era al volante della sua auto, quando intorno alle nove, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo a ridosso di un muro. L’è avvenuto a Cavaria con Premezzo, comune in provincia di Varese. Le autorità intervenute sul luogo, i soccorritori del ...

