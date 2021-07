Dramma Costacurta, il Milan: “Ci uniamo al dolore per la perdita della madre” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita”. Queste le parole divulgate pubblicamente dal Milan, a sostegno morale di Alessandro Costacurta dopo la morte della madre Martgherita. Un incidente stradale nel varesino ha portato via una figura fondamentale per la vita dell’ex difensore rossonero, icona per l’appunto del Milan, che ha ricevuto la solidarietà di buona parte del mondo del calcio. Il Milan ha repentinamente dimostrato ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) “Cialdi Alessandro, Lodovico e di tutta la famigliaper lacara mamma Margherita”. Queste le parole divulgate pubblicamente dal, a sostegno morale di Alessandrodopo la morteMartgherita. Un incidente stradale nel varesino ha portato via una figura fondamentale per la vita dell’ex difensore rossonero, icona per l’appunto del, che ha ricevuto la solidarietà di buona parte del mondo del calcio. Ilha repentinamente dimostrato ...

