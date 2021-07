Draghi: «Appello a non fare il vaccino è appello a morire» Lega “sorpresa” dal premier (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha illustrato le nuove misure contro la pandemia di Covid. «Di scuola, lavoro e trasporti ci occuperemo la prossima settimana. faremo ogni sforzo perché tutti siano tra i banchi in presenza dal primo giorno» Leggi su corriere (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente del consiglio, Mario, ha illustrato le nuove misure contro la pandemia di Covid. «Di scuola, lavoro e trasporti ci occuperemo la prossima settimana.mo ogni sforzo perché tutti siano tra i banchi in presenza dal primo giorno»

Advertising

borghi_claudio : Ma come fa una persona seria come Draghi a dire una cosa senza senso come: 'l'appello a non vaccinarsi è appello a… - RobertoBurioni : “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri.” (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto'. Dedicato a… - Amore_Luce_Vita : RT @giulianol: 'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire oppure a far morire': Draghi sta leggerissimamente esagerando. - Gianfrazzo : RT @RobertoBurioni: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri.” (Mario Draghi) -