"Dorian Gray" è il nuovo singolo di Hera! (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 23 luglio è disponibile in rotazione radiofonica "Dorian Gray" (Cantieri Inediti), nuovo singolo di HERA presente su tutte le piattaforme di streaming dal 16 luglio. Dopo "Escape Room" e "Il Duca Bianco", che hanno riscosso un notevole consenso, HERA torna con un terzo inedito scritto a quattro mani da lei e Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo): "Dorian Gray" è il nuovo tassello di un EP già in lavorazione, la cui uscita è programmata per l'autunno 2021. La fusione tra un ambiente sonoro estremamente ...

