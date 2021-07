Dopo mesi Facebook censura l’hashtag «vaccines kill» (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo mesi e mesi di solleciti, Facebook rimuove l’hashtag «vaccines kill», ovvero «i vaccini uccidono», uno dei tanti modi con cui i novax diffondono disinformazione all’interno del social network di Mark Zuckerberg, accusato recentemente dal presidente degli Stati Uniti Biden di stare «uccidendo le persone». Perché finora non è stato cancellato Il nuovo diffondersi della pandemia Covid-19, soprattutto a causa della variante Delta, ha spinto ad un nuovo esame sull’atteggiamento dei social network in rapporto alle informazioni sul vaccino per contrastare il contagio. E in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 luglio 2021)di solleciti,rimuove», ovvero «i vaccini uccidono», uno dei tanti modi con cui i novax diffondono disinformazione all’interno del social network di Mark Zuckerberg, accusato recentemente dal presidente degli Stati Uniti Biden di stare «uccidendo le persone». Perché finora non è stato cancellato Il nuovo diffondersi della pandemia Covid-19, soprattutto a causa della variante Delta, ha spinto ad un nuovo esame sull’atteggiamento dei social network in rapporto alle informazioni sul vaccino per contrastare il contagio. E in ...

