Dopo le condanne di D’Alì e Cosentino penso al prezzo pagato da chi ha tentato di ostacolarli (Di venerdì 23 luglio 2021) Le condanne per concorso esterno in associazione mafiosa di Antonio D’Alì e Nicola Cosentino devono essere un monito per i leader politici che vogliano difendere la democrazia in Italia. Intendiamoci: nulla scrivo della eventuale responsabilità penale di entrambi i personaggi in questione, perché le sentenze di condanna non sono definitive e vale sempre la presunzione di innocenza. Non è questo quindi il punto. Posso però ben testimoniare del prezzo pagato da alcune persone di valore che hanno avuto la sorte di trovarsi ad incrociare la strada di D’Alì e di Cosentino. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Leper concorso esterno in associazione mafiosa di Antonioe Nicoladevono essere un monito per i leader politici che vogliano difendere la democrazia in Italia. Intendiamoci: nulla scrivo della eventuale responsabilità penale di entrambi i personaggi in questione, perché le sentenze di condanna non sono definitive e vale sempre la presunzione di innocenza. Non è questo quindi il punto. Posso però ben testimoniare delda alcune persone di valore che hanno avuto la sorte di trovarsi ad incrociare la strada die di. Sono ...

