Dopo 6 anni torna il Trofeo Berlusconi: il 31 luglio andrà in scena Monza-Juventus (Di venerdì 23 luglio 2021) A distanza di 6 anni dall'ultima volta, torna il Trofeo Berlusconi: in campo il Monza e la Juventus. Leggi su 90min (Di venerdì 23 luglio 2021) A distanza di 6dall'ultima volta,il: in campo ile la

Advertising

team_world : Dicono che non esiste separazione definitiva finché c’è il ricordo. E il nostro, dopo 11 anni, è ancora più vivo ch… - LaStampa : “Ho 99 problemi ma il vaccino non è uno di questi”: no vax muore di Covid a 34 anni dopo aver scherzato sui social - Coninews : Dopo cinque lunghi anni l’attesa sta per finire. Tra poco all’Olympic Stadium prenderà il via la XXXII edizione dei… - SoniaLaVera : RT @Mcclane272: L intervento duro di #Mattarella, ieri, dopo le sparate incostituzionali e terroristiche di #Draghi, è stato uno dei discor… - MarioPaola4 : RT @team_world: Dicono che non esiste separazione definitiva finché c’è il ricordo. E il nostro, dopo 11 anni, è ancora più vivo che mai. G… -