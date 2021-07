Doodle di Google di oggi è dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | “Il più bello di sempre” I social impazziti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nel giorno della cerimonia d’apertura delledi2021 (ecco come seguirla),non poteva non rendergli omaggio con un. Ma non uno qualsiasi, bensì uninterattivo che sta facendo impazzire il web: “È il piùdi”, ha scritto qualcuno su Twitter. E qualcun altro: “È oltre il genio”. In cosa consiste? È sostanzialmente un videogame che ricorda molto Super Mario Bros. Il titolo L’isola dei campioni sottintende una competizione. E infatti è così. Ci si dovrà mettere nei panni di un gatto ninja di nome Lucky, il quale esplorerà l’isola ...

Un gioco di ruolo in stile giapponese per celebrare le Olimpiadi di Tokyo . Il nuovodiè un videogame dedicato ai giochi olimpici, la cui cerimonia di apertura è in programma oggi alle 13.00, ore italiane. Ambientato sull'Isola dei campioni, ilpermette di ...Unvideogame per celebrare la prima giornata ufficiale delle Olimpiadi : è la dedica diai Giochi di Tokyo2020. Un gioco di ispirazione giapponese, per grafica e contenuti, con delle brevi ...Sulla homepage di google.it ci si può unire all'atleta Lucky mentre esplora Doodle Champion Island: un mondo interattivo con sette minigiochi s ...Google ha dedicato un nuovo videogioco gratis ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, disponibile sul vostro browser senza costi aggiuntivi.