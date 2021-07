“Don’t go yet”, il nuovo brano di Camila Cabello [VIDEO] (Di venerdì 23 luglio 2021) Sarà dal 30 luglio in rotazione radiofonica e anticipa l’uscita del suo terzo album di inediti “Familia” di prossima uscita È uscito oggi in digitale e da venerdì 30 luglio entrerà in rotazione radiofonica “Don’t go yet”, il nuovo singolo della cantautrice multiplatino Camila Cabello. Il brano anticipa il suo terzo album di inediti “Familia” di prossima uscita. È online anche il VIDEOclip ufficiale (Camila Cabello – Don’t Go Yet (Official Music VIDEO) – YouTube) del brano. É stato scritto dalla stessa ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) Sarà dal 30 luglio in rotazione radiofonica e anticipa l’uscita del suo terzo album di inediti “Familia” di prossima uscita È uscito oggi in digitale e da venerdì 30 luglio entrerà in rotazione radiofonica “go yet”, ilsingolo della cantautrice multiplatino. Ilanticipa il suo terzo album di inediti “Familia” di prossima uscita. È online anche ilclip ufficiale (Go Yet (Official Music) – YouTube) del. É stato scritto dalla stessa ...

RadioR101 : #R101News: pronti per il nuovo singolo di #CamilaCabello? In arrivo venerdì 23 luglio ??????? - milathislove : RT @perchetendenza: 'DON'T GO YET OUT AT MIDNIGHT': Perché è ora disponibile il nuovo singolo di Camila Cabello - Mind0fdiamonds : sinceramente don’t go yet non mi piace più di tanto, camila ha fatto canzoni molto più belle - Camzxariana : ora silenzio devo guardare il video di don't go yet - kavyashawmila : RT @B3NFRnews: ??| @fedefederossi via Instagram Story riguardo al nuovo singolo di Camila Cabello “Don’t go yet”! -

