Domani alle 17:30 Napoli-ProVercelli: ecco dove seguirla in diretta (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani pomeriggio, alle 17.30 al campo di Carciato a Dimaro-Folgarida, il Napoli affronterà la Pro Vercelli nella seconda amichevole della prima parte del ritiro precampionato. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Sky (per gli abbonati al pacchetto calcio su Sky sport football canale 203 satellitare) e in chiaro da Canale 21 (digitale terrestre Lcn 12 in Campania e Dt Lcn 10 nel Lazio). L’emittente campana ritrasmetterà il match sugli stessi canali la sera in differita alle 21. La gara sarà diretta dall’arbitro Delrio. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutopomeriggio,17.30 al campo di Carciato a Dimaro-Folgarida, ilaffronterà la Pro Vercelli nella seconda amichevole della prima parte del ritiro precampionato. L’incontro sarà trasmesso inda Sky (per gli abbonati al pacchetto calcio su Sky sport football canale 203 satellitare) e in chiaro da Canale 21 (digitale terrestre Lcn 12 in Campania e Dt Lcn 10 nel Lazio). L’emittente campana ritrasmetterà il match sugli stessi canali la sera in differita21. La gara saràdall’arbitro Delrio. L'articolo proviene da ...

Advertising

_ruggero : Domani alle 14 esce il videoclip di “AVVENTURA” ?????? Mañana a las 9am ???? sale el videoclip de “AVVENTURA” - matteosalvinimi : Domani mattina, giovedì, alle 11 sarò a Napoli in piazza Nazionale, verso le 13 a Caserta in piazza Cattaneo. Anche… - _Carabinieri_ : Mio papà, un Carabiniere. Domani alle 16 l’attore Franco Nero ci racconta la sua esperienza da figlio dell’Arma.… - realtimetvit : @Simo_Ventura torna nei luoghi della sua infanzia alla scoperta di persone, storie, eccellenze e tradizioni di una… - anteprima24 : ** Domani alle 17:30 ##Napoli-#ProVercelli: ecco dove seguirla in #Diretta ** -