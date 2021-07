Dl semplificazioni | la Camera approva con 265 sì**

Advertising

raffaellapaita : Ho votato convintamente la fiducia al DL #Semplificazioni, ulteriore tassello della sburocratizzazione che serve al… - emmabonino : Stanotte le Commissioni Affari costituzionali e Ambiente hanno approvato emendamento al Dl Semplificazioni presenta… - Piu_Europa : ??Alle 1.30 di questa notte le commissioni Affari costituzionali e Ambiente hanno approvato l'emendamento al Dl Semp… - robreg1 : RT @raffaellapaita: Ho votato convintamente la fiducia al DL #Semplificazioni, ulteriore tassello della sburocratizzazione che serve al nos… - Frances14862279 : RT @raffaellapaita: Ho votato convintamente la fiducia al DL #Semplificazioni, ulteriore tassello della sburocratizzazione che serve al nos… -

Ultime Notizie dalla rete : **Dl semplificazioni

Adnkronos

Alessia Rotta deputata Pd e presidente della commissione ambiente della Camera a Radio Immagina parla del. 'Ilrappresenta - spiega - uno dei principali pilastri principali del ...'È davvero una buona notizia che il governo abbia accolto il mio ordine del giorno per la revisione normativa in materia di tirocini e apprendistato. La qualità dei posti di lavoro che creeremo con il ...Via libera della Camera al Dl Recovery/Semplificazioni. Il provvedimento, su cui il Governo aveva posto la fiducia, ha ricevuto 265 voti favorevoli, 21 astenuti e 14 contrari. Tra le misure, l’istituz ...Avrà tempo 30 mesi (dal 1° gennaio del 2022) per trasferire la propria residenza il contribuente che compri un’abitazione con l’agevolazione “prima casa” e la sottoponga a uno degli interventi per i q ...