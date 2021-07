DIRETTA - Presentazione del Napoli a Dimaro: tutti esauriti i posti a disposizione (Di venerdì 23 luglio 2021) Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla DIRETTA testuale della Presentazione della squadra del Napoli in ritiro a Dimaro. L'evento si svolgerà in Piazza Madonna della Pace: per assistere i tifosi azzurri hanno dovuto prenotare e tutti i 1000 posti messi a disposizione sono stati esauriti. Dai nostri inviati a Dimaro Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti allatestuale delladella squadra delin ritiro a. L'evento si svolgerà in Piazza Madonna della Pace: per assistere i tifosi azzurri hanno dovuto prenotare ei 1000messi asono stati. Dai nostri inviati a

Advertising

ItalyMFA : Il Sottosegretario @bendellavedova partecipa all’evento di presentazione delle “Lezioni sciasciane nel mondo”… - matteosalvinimi : In diretta da Roma con il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano per la presentazione del suo ultimo libro sul grand… - matteorenzi : In diretta da Castenedolo(BS) per la presentazione di #ControCorrente - paoloigna1 : RT @la_Biennale: Conto alla rovescia per #Venezia78! Lunedì 26.07, alle 11, il Presidente #RobertoCicutto e il Direttore @AlbertoBarbera2 p… - mcristiana : RT @la_Biennale: Conto alla rovescia per #Venezia78! Lunedì 26.07, alle 11, il Presidente #RobertoCicutto e il Direttore @AlbertoBarbera2 p… -