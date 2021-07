Dimaro, gli azzurri lavorano con esercizi sulla rapidità e situazioni su calci da fermo (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è concluso il nono giorno di ritiro per la squadra del Napoli a Dimaro Folgarida, mentre il club partenopeo ha reso noto sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento di quest'oggi. Ecco quanto riportato: "Nono giorno per il Napoli a Dimaro Folgarida. La squadra ha svolto una prima fase di torello e attivazione., successivamente partitina con porte piccole. Di seguito esercizi sulla rapidità e situazioni su calci da fermo. Malcuit e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Nel pomeriggio seconda seduta di allenamento, la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è concluso il nono giorno di ritiro per la squadra del Napoli aFolgarida, mentre il club partenopeo ha reso noto sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento di quest'oggi. Ecco quanto riportato: "Nono giorno per il Napoli aFolgarida. La squadra ha svolto una prima fase di torello e attivazione., successivamente partitina con porte piccole. Di seguitosuda. Malcuit e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Nel pomeriggio seconda seduta di allenamento, la ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliBassaAnaunia 12-0. Gli azzurri vincono la prima amichevole a #Dimaro2021 ? ?? - paolochiariello : #Juorno #AurelioDeLaurentiis torna a #Dimaro e assiste agli allenamenti del suo #Napoli con #Spalletti - cn1926it : #Dimaro2021 , continuano gli eventi: presentazione in serata e domani amichevole - juornoit : #Juorno #AurelioDeLaurentiis torna a #Dimaro e assiste agli allenamenti del suo #Napoli con #Spalletti - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: L'amichevole di domani Napoli-Pro Vercelli a Dimaro è vicina al sold out, disponibili alcune decine di biglietti in tribun… -