Dimaro, che show di Spalletti: palleggi con Gaetano – VIDEO

Spalletti palleggia con Gaetano, il tecnico del Napoli, a fine allenamento si diverte con i suoi giocatori. Il tecnico si diverte anche a fare da modello per le nuove maglie "Sarò con te" in vendita al Napoli store di Dimaro. Luciano Spalletti prepara la seconda amichevole del Napoli, gli azzurri affronteranno la Pro Vercelli. La gara servirà al tecnico del Napoli per valutare alcuni calciatori e trarre indicazioni utili sul valore della rosa azzurra. Nella seduta d'allenamento pomeridiano, Spalletti ha voluto una partitella. Con la pettorina gialla, il tecnico ha schierato i giocatori che ...

