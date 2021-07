Dieci anni senza Amy Winehouse, la regina del white soul (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono già passati Dieci anni dalla scomparsa di Amy Winehouse. Il 23 del 2011 il mondo ha perso la regina indiscussa del soul bianco, una voce da brividi sotto pelle, una voce malinconica e trascinante. Amy Winehouse ci ha lasciato con un’eredità discografica indimenticabile ed una vita degna delle leggende sulle rockstar. Una vita in bilico tra successi mondiali e relazioni tossiche, tra abuso di alcol e droghe e riconoscimenti. Amy Winehouse, chi era veramente? Cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono già passatidalla scomparsa di Amy. Il 23 del 2011 il mondo ha perso laindiscussa delbianco, una voce da brividi sotto pelle, una voce malinconica e trascinante. Amyci ha lasciato con un’eredità discografica indimenticabile ed una vita degna delle leggende sulle rockstar. Una vita in bilico tra successi mondiali e relazioni tossiche, tra abuso di alcol e droghe e riconoscimenti. Amy, chi era veramente? Cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues,, jazz e ...

Advertising

ilpost : Dieci anni fa, il 22 luglio 2011, l'estremista di destra Anders Breivik uccise 77 persone a Oslo e sull'isola di… - marcodimaio : Dieci anni fa la strage di #Utoya. Un autobomba ed un folle criminale mosso dalla volontà di ripulire il paese dall… - RaiNews : La sua voce inconfondibile capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock ha cambiato per sempre il pop brit… - avokunst : Comunque mi mancherà un sacco la mia istruttrice È proprio simpatica e carina Prima dell'esame per tranquillizzarci… - ladfromdoncasta : oltre ai oned che oggi fanno 11 anni, quest'anno i 5sos compiono dieci anni IO NON SONO PRONTA OK? -