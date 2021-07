Decreto Sostegni bis: Mattarella firma la legge, ma lancia un avvertimento al Governo e al Parlamento (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto Sostegni bis contenente le misure di contrasto alla crisi Covid, ma con un avvertimento al Governo e al Parlamento cristallizzato in una lettera indirizzata a Draghi, Fico e Casellati. Il Capo dello Stato punta il dito contro l’eccessivo ricorso alla decretazione d’urgenza e osserva come molte delle norme inserite “sollevano perplessità“. Decreto Sostegni bis: Mattarella firma la legge, ma lancia ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ilbis contenente le misure di contrasto alla crisi Covid, ma con unale alcristallizzato in una lettera indirizzata a Draghi, Fico e Casellati. Il Capo dello Stato punta il dito contro l’eccessivo ricorso alla decretazione d’urgenza e osserva come molte delle norme inserite “sollevano perplessità“.bis:la, ma...

