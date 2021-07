Decreto Sostegni bis, cosa cambia per la scuola [TESTO e VIDEO GUIDA] (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Decreto Sostegni bis è stato approvato al Senato e diventa legge. L'Aula ha approvato la questione di fiducia, posta dal governo, sul provvedimento. I voti favorevoli sono stati 213, quelli contrari 28 e un astenuto L'articolo Decreto Sostegni bis, cosa cambia per la scuola TESTO e VIDEO GUIDA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilbis è stato approvato al Senato e diventa legge. L'Aula ha approvato la questione di fiducia, posta dal governo, sul provvedimento. I voti favorevoli sono stati 213, quelli contrari 28 e un astenuto L'articolobis,per la

Advertising

marina83878419 : @INPS_it Vi ringrazio, ma ho chiesto della rata in scadenza il 20/8, visto che la rata cui fa riferimento la circol… - CitraroFrancitr : Il Decreto Sostegni bis è legge: una sintesi delle principali agevolazioni per le imprese - orizzontescuola : Decreto Sostegni bis, cosa cambia per la scuola [TESTO e VIDEO GUIDA] - bizcommunityit : Decreto Sostegni bis convertito in legge: le novità sulle scadenze fiscali #scadenzefiscali - USPI1 : Decreto Sostegni-bis, ok Senato: è convertito in legge. Ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -