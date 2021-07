Decibel Bellini lontano da Napoli? Arriva la risposta dello speaker (Di venerdì 23 luglio 2021) Decibel Bellini, speaker dello Stadio Diego Armando Maradona, ha risposto, con un post social, a chi ha messo in giro notizie sul suo possibile addio al Napoli per la Salernitana: "Quello che faccio allo stadio non è un lavoro. È qualcosa mosso dalla passione, che ti spinge ad esserci sempre. Partite intere sotto la pioggia, col caldo infernale, con una gamba rotta. Sempre. Stamattina ho letto notizie completamente inventate secondo le quali io dovrei lasciare il Napoli per la Salernitana. Vorrei semplicemente ricordare a tutti che questa eventualità non si potrà mai concretizzare né in ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021)Stadio Diego Armando Maradona, ha risposto, con un post social, a chi ha messo in giro notizie sul suo possibile addio alper la Salernitana: "Quello che faccio allo stadio non è un lavoro. È qualcosa mosso dalla passione, che ti spinge ad esserci sempre. Partite intere sotto la pioggia, col caldo infernale, con una gamba rotta. Sempre. Stamattina ho letto notizie completamente inventate secondo le quali io dovrei lasciare ilper la Salernitana. Vorrei semplicemente ricordare a tutti che questa eventualità non si potrà mai concretizzare né in ...

vasilijivanovic : @SalvatoreC1970 Intanto smentita la notizia di Decibel Bellini speaker della Salernitana - RITADILULLO1 : @fran_rkid No vabbè. L'insipidezza di Piacenti, Gesù non l'ho mai sopportato, con Decibel Bellini, che ci hanno cop… - ruotebucate : Il Napoli Twitter che fa smentire la notizia da Decibel Bellini in persona SIAMO UNA MACCHINA DA GUERRA - Ruggero1991 : Daniele Decibel Bellini ha smentito tutto. Fortunatamente. - audelss : RT @Ruggero1991: Daniele Decibel Bellini non si tocca. A meno che non sia stata una sua scelta personale, dettata da qualche motivo in part… -