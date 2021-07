De Zerbi | «Sono un manciniano Che emozione i miei ragazzi all’Europeo»

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto Deha parlato della vittoria dell’Italiaarrivata anche grazie ai “suoi”del Sassuolo Roberto De, neo allenatore dello Shakhtar Donetsk, si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dei suoi obiettivi in Ucraina ed esaltando la vittoria dell’Italiacon i “suoi”del Sassuolo grandi protagonisti. AMBIENTAMENTO E OBIETTIVI – «Molto bene, il club è molto organizzato e non fa mancare niente. Alleno giocatori molto forti. Obiettivi? Vincere il campionato. Poi dobbiamo ...

... introducendo le prenotazioni per i concerti per garantire il giusto distanziamento,il filo ... A Riccione venerdì 30 luglio, Mahmood, Noemi e Carl Brave, con la regia di Rudyscalderanno ...... introducendo le prenotazioni per i concerti per garantire il giusto distanziamento,il filo ... A Riccione venerdì 30 luglio, Mahmood , Noemi e Carl Brave , con la regia di Rudyscalderanno ...Jorginho è un pallino per Roberto De Zerbi. E l’allenatore dello Shakhtar Donetsk a La Gazzetta dello Sport svela un retroscena: “Quando ero al Sassuolo dicevo a Maxime Lopez di osservarlo, perché Jor ...De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo oggi in panchina allo Shakhtar, fa il punto della sulla Serie A e spende qualche parola per la Sampdoria di D’Aversa Roberto De Zerbi, a margine di una lunga inter ...