De Zerbi | “Il Milan si sta muovendo con intelligenza Pioli è una garanzia”

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Milan

DONETSK - Roberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un'intervista a La ... Ilha perso due giocatori importanti però si sta muovendo con intelligenza, e Pioli è una ...DEALL'ESTERO SCONFITTA PER LA SERIE A? - 'No, non credo che sia una sconfitta per nessuno. ... Ilha perso due giocatori importanti però si sta muovendo con intelligenza, e Pioli è una ...Tete gioca principalmente come ala destra nello Skakhtar Donetsk. L'attaccante Kaio Jorge pare sia vicino al trasferimento in rossonero ...Roberto De Zerbi è pronto ad affrontare la sua prima stagione in Ucraina, ma nel frattempo ha rilasciato alcune considerazioni sul nuovo campionato italiano.