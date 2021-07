De Zerbi: “Dopo Maradona, il dieci che amavo di più era Mancini” (Di venerdì 23 luglio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto. Io sono un Manciniano sfegatato. Quando ero giocatore, Dopo Maradona il dieci che “amavo” di più era Roberto. Sono rimasto Manciniano anche da allenatore. Io all’estero una sconfitta? No, ho avuto anche contatti con squadre italiane. Al Sassuolo stavo benissimo e non l’avrei lasciato se non mi fossi accorto che era finito il mio tempo. Un giorno mi piacerebbe tornare in A, ma secondo i miei modi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Roberto De, allenatore dello Shakhtar, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto. Io sono unano sfegatato. Quando ero giocatore,ilche “” di più era Roberto. Sono rimastoano anche da allenatore. Io all’estero una sconfitta? No, ho avuto anche contatti con squadre italiane. Al Sassuolo stavo benissimo e non l’avrei lasciato se non mi fossi accorto che era finito il mio tempo. Un giorno mi piacerebbe tornare in A, ma secondo i miei modi. L'articolo ilNapolista.

