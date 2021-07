De Zerbi | “Con lo Shakhtar voglio vincere il campionato Mi sono emozionato per Berardi | Locatelli e Raspadori”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roberto De, allenatore delloDonetsk, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico del Sassuolo si è soffermato sulla sua nuova esperienza in Ucraina. “Molto bene, il club è molto organizzato e non fa mancare niente. Alleno giocatori molto forti. Obiettivi?il. Poi dobbiamo comportarci bene nelle competizioni europee. Ad agosto dovremo affrontare il terzo turno preliminare di Champions contro il Genk e se lo supereremo, avremo il playoff”. Sull’Europeo vinto dall’Italia che ha visto come protagonisti giocatori che lui ha allenato a Sassuolo ...

Non muovo i giocatori con il joystick della playstation e odiavo quelli che lo facevano con me quando giocavo'. DE ZERBI ALL'ESTERO SCONFITTA PER LA SERIE A? - 'No, non credo che sia una sconfitta ...