De Zerbi | Con il ritorno di tecnici come Spalletti il campionato di Serie A sarà bello e difficile

Advertising

DiMarzio : L'#Europeo vinto con l'#Italia dai ragazzi del #Sassuolo e il loro futuro: l'intervista di #DeZerbi - infoitsport : De Zerbi: «Sampdoria? Con D'Aversa difficile da battere» - filippo_lubatti : @LucaCohen Ma non ti permettere, guarda le partite e valuta con dei criteri invece di sbraitare su twitter. Negare… - ildezerbiano : @LucaCohen Hanno lavorato con gente come Lucescu, Fonseca ed altri allenatori simili a De Zerbi, avranno la pazienz… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: L'#Europeo vinto con l'#Italia dai ragazzi del #Sassuolo e il loro futuro: l'intervista di #DeZerbi -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Con

DONETSK - Roberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un'intervista a La ... perché tempo fa molti si chiedevano se Locatelli fosse più o meno umile oi piedi per terra, ...Lunghe e articolate riflessioni, maun nome a sorpresa. Devota Chiellini per il Pallone d'oro Per il tecnico dello Shakhtar Donetsk, fino a pochi mesi fa al timone del Sassuolo, il ...Roberto De Zerbi, nuovo allenatore dello Shakhtar, si avvicina all'esordio ufficiale sulla panchina del club ucraino. Il tecnico ex Sassuolo ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parl ...Roberto De Zerbi debutterà domani nel campionato ucraino con il suo Shakhtar Donetsk. Prima della nuova avventura l'ex tecnico di Sassuolo e Benevento ha detto la sua sulla nuova Serie A che si avvici ...