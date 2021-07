De Luca: sotto soglia 70% immunizzati Dad per non vaccinati. Scuole aperte in Campania non ci sta, “Sconcertante, lesi i diritti all’istruzione” (Di venerdì 23 luglio 2021) L'Associazione Scuole aperte Campania, membro della Rete Nazionale Scuola in Presenza, scrive al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'associazione "esprime il proprio sconcerto in merito a quanto da Lei dichiarato negli ultimi giorni a proposito delle vaccinazioni degli studenti campani: “E’ evidente che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studenti vaccinati in presenza, e didattica a distanza per chi non è vaccinato.”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) L'Associazione, membro della Rete Nazionale Scuola in Presenza, scrive al presidente della RegioneVincenzo De. L'associazione "esprime il proprio sconcerto in merito a quanto da Lei dichiarato negli ultimi giorni a proposito delle vaccinazioni degli studenti campani: “E’ evidente che il mancato raggiungimento delladel 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studentiin presenza, e didattica a distanza per chi non è vaccinato.”. L'articolo .

