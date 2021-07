De Luca annulla la festa di Sant’Anna a Ischia | “Non ci sono le condizioni”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Vincenzo L’evento non si farà per il secondo anno consecutivo per motivi sanitari legati alla pandemia da Covid-19. C’è grande rammarico per l’annuncio del presidente Vincenzo De: “Ladinon potrà svolgersi per scongiurare assembramenti”. Continua l’incertezza causata

Non ci ha messo molto tempo ad arrivare la reazione del sindaco di Ischia alla decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di annullare la Festa di Sant'Anna, evento clou dell'estate isolana, prevista per lunedì prossimo. "Credo non ci siano le condizioni per un evento che diventa incontrollabile" ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdì. Su 9000 persone hai almeno il 10% di non vaccinati, quindi 900 non vaccinati, e hai statisticamente 4 ...