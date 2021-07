Ddl Zan, se la politica perde la visione (Di venerdì 23 luglio 2021) Rieccoci, i capigruppo della maggioranza di palazzo Madama si sono ritrovati per cercare di raggiungere un possibile accordo sulla legge contro l’omotransfobia. Hanno deciso di valutare gli emendamenti e di proseguire il dibattito il 2 agosto, l’ex maggioranza giallo-rossa ha anche avanzato una proposta di compromesso: mantenere l’identità di genere, togliendo la parte delle definizioni dell’articolo 1. La Lega non si trova d’accordo (strano a dirsi) e vuole che venga eliminata completamente la nozione di identità di genere presente anche negli altri articoli. La conclusione che traggo è purtroppo sempre la stessa, ci ritroviamo una classe dirigente non all’altezza. Il 4 Novembre 2020 il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Rieccoci, i capigruppo della maggioranza di palazzo Madama si sono ritrovati per cercare di raggiungere un possibile accordo sulla legge contro l’omotransfobia. Hanno deciso di valutare gli emendamenti e di proseguire il dibattito il 2 agosto, l’ex maggioranza giallo-rossa ha anche avanzato una proposta di compromesso: mantenere l’identità di genere, togliendo la parte delle definizioni dell’articolo 1. La Lega non si trova d’accordo (strano a dirsi) e vuole che venga eliminata completamente la nozione di identità di genere presente anche negli altri articoli. La conclusione che traggo è purtroppo sempre la stessa, ci ritroviamo una classe dirigente non all’altezza. Il 4 Novembre 2020 il ...

Advertising

davidefaraone : Cado dalle nuvole. Ma veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? E adesso c… - LegaSalvini : #Morelli: E quindi, adesso che hanno nomi e cognomi che succede? Pensano di intimorirci? Ma quanto sono democratici… - Corriere : Zan: «La mia legge passa se Renzi vota con il centrosinistra» - anvaccar : @lisanoja @AlvisiConci Che è più o meno la stessa cosa fatta da Italia Viva con il DDL zan. La differenza sta che i… - daya40739650 : RT @zucamelo: se tutte queste persone si indignassero allo stesso modo per il ddl zan non ancora approvato, come lo stanno facendo per il g… -