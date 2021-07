Dani Ceballos, caviglia ko in Egitto - Spagna: la foto è impressionante (Di venerdì 23 luglio 2021) Dani Ceballos continua a tenere informati i suoi fan circa le condizioni della sua caviglia, a dir poco maltrattata dai tacchetti dell'attaccante Taher nel corso della partita di esordio di Tokyo 2020 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021)continua a tenere informati i suoi fan circa le condizioni della sua, a dir poco maltrattata dai tacchetti dell'attaccante Taher nel corso della partita di esordio di Tokyo 2020 ...

Advertising

sportli26181512 : Dani Ceballos, caviglia ko in #Egitto-#Spagna: la foto è impressionante: Il calciatore ha condiviso con i follower … - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: Entrata da brividi di Taher: infortunio alla caviglia per Dani Ceballos a Tokyo 2020 ?? - GoalItalia : Entrata da brividi di Taher: infortunio alla caviglia per Dani Ceballos a Tokyo 2020 ?? - STnews365 : Intervento da brividi sulla caviglia: infortunio per Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid ha subito una… - Silvia67850030 : Un fallo da killer e un infortunio horror quello subito da Dani Ceballos e l'arbitro nemmeno aveva fischiato! 'VIDE… -