Dammi 3 | 99 euro e avrai oltre 3 mila ore di Olimpiadi | ok?

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 luglio 2021) Più di 3.000 ore su Discovery+. Rai2 dall’1.30 alle 17.15 La Gazzetta dello Sport, pagina 22, di Daniele Galosso. Un’Olimpiade tutta in diretta quella di Tokyo. Gli abbonati di Discovery+ non perderanno neppure un secondo da qui all’8 agosto grazie a 30 canali “accesi” in contemporanea per un’offerta complessiva di3000 ore, in diretta e on demand. «Questa edizione dei Giochi vivrà attorno allo spettatore, ai suoi desideri, ai suoi interessi e alle sue passioni. Offriremo un prodotto unico e lo faremo animati dal desiderio di emozionare, lasciando la libertà di scegliere cosa vedere e dove vederlo, tanto ai tifosi più appassionati, che vorranno seguire ogni ...