D’Amato | 38mila nuove prenotazioni grazie a parole Draghi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – “Dall’annuncio di ieri da parte del presidente del Consiglio, Marioabbiamo avuto oltreper i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e all’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio, a margine dell’inaugurazione del restauro della Biblioteca Lancisiana di Santo Spirito in Saxia, a Roma.