Dall’ospedale di Bergamo screening gratuito per l’epatite C a chi si vaccina nel weekend

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 luglio 2021). C’è anche il Papa Giovanni XXIII tra i quattro centri lombardi che hanno aderito alla campagna pilota di Regione Lombardia controC, in previsione di una estensione dell’azione dia tutto il territorio regionale. Sabato 24 e domenica 25 luglio, tutti i soggetti nati tra il 1969 e il 1989 che saranno presenti per ricevere l’immunizzazione anti Covid-19 nel centrole alla Fiera di, potranno sottoporsi anche al test rapido per la diagnosi delC. Loè un’arma importante per agire tempestivamente contro l’infezione ...