Dalle Poste un francobollo speciale dedicato a La Maddalena

Advertising

FGEfoundation : ?? #Democrazia #Educazione Con un'articolo sulle sfide educative alla democrazia poste dalle comunicazioni sociali,… - stefanonuvolari : RT @ForzaItaliaMN: #ForzaItalia sostiene la raccolta firme per i referendum sulla #giustizia Ti aspettiamo SABATO 24 LUGLIO dalle 9.30 all… - oldpaolo : @AntonioCorsa Niente fila liscio con la burocrazia imposta dallo stato e dalle istituzioni da lui dipendenti. Ho te… - taylorftsuga : Ragazze/i, voi avete una pec abilitata dalle poste? Io l’ho acquistata due giorni fa e oggi mi hanno finalmente con… - loreruiu : @vitalbaa @mariolavia Ovviamente, dipende dalle domande che vengono poste. In sintesi i dettagli del decreto li ha spiegati Speranza. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle Poste

Gallura Oggi

Ieri, infatti, circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di... A poche oredecisioni del Governo in materia, 'le prenotazioni per le vaccinazioni contro il ...Ieri, infatti, circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di... VENETO - 'Per vaccinarsi,telefonate ricevute dai call center, registriamo un assalto alla ...In Sardegna, terra dei centenari, l'associazione "Fiocco Bianco Argento" si occupa di chi spesso sta ai margini della società ma che ha tanto da offrire alle nuove generazioni. Tra i progetti, uno che ...Soncino (Cremona) - Al termine delle procedure di aggiornamento, guidate da un fantomatico operatore di Poste Italiane, le sono spariti cinquemila euro. Una donna di Soncino è stata così truffata da u ...