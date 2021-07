Dalla Spagna sicuri: Mbappé ha ribadito a Pochettino che non rinnoverà (Di venerdì 23 luglio 2021) Mauricio Pochettino si è già incontrato con Kylian Mbappé dopo il ritorno del francese dopo le vacanze. E, secondo quanto riporta l’autorevole testata spagnola Marca, nulla è cambiato nonostante il sorriso dell’attaccante nei relativi accertamenti medici di inizio stagione e la sua logica presenza nella promozione della seconda maglia. E’ fin dal primo momento che Mbappé è sempre più convinto della sua idea di non rinnovare il contratto con il PSG . Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Mauriciosi è già incontrato con Kyliandopo il ritorno del francese dopo le vacanze. E, secondo quanto riporta l’autorevole testata spagnola Marca, nulla è cambiato nonostante il sorriso dell’attaccante nei relativi accertamenti medici di inizio stagione e la sua logica presenza nella promozione della seconda maglia. E’ fin dal primo momento cheè sempre più convinto della sua idea di non rinnovare il contratto con il PSG . Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

