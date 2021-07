Dalla Spagna: Benzema verso il rinnovo con il Real Madrid (Di venerdì 23 luglio 2021) Dalla Spagna sono sicuri: il futuro di Karim Benzema sarà al Real Madrid. L’attaccante francese, che giovedì è tornato ad allenarsi con la squadra di Ancelotti, ha deciso di prolungare il suo contratto con i madrileni. Secondo quanto riportato da Marca, già lo scorso aprile è stato raggiunto un accordo con i vertici della Casa Blanca. Benzema, che ha il contratto in scadenza nel 2022, dovrebbe rinnovare fino al 2023. FOTO: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021)sono sicuri: il futuro di Karimsarà al. L’attaccante francese, che giovedì è tornato ad allenarsi con la squadra di Ancelotti, ha deciso di prolungare il suo contratto con i madrileni. Secondo quanto riportato da Marca, già lo scorso aprile è stato raggiunto un accordo con i vertici della Casa Blanca., che ha il contratto in scadenza nel 2022, dovrebbe rinnovare fino al 2023. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

