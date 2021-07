Dalbert: «Sono molto felice di essere qui. Nainggolan mi ha parlato bene del Cagliari» (Di venerdì 23 luglio 2021) Le prime parole di Dalbert da quando è un nuovo giocatore del Cagliari: ecco le dichiarazioni dell’esterno brasiliano Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari: ecco le sue prime parole. «Sono felice di essere qui e indossare la maglia del Cagliari. Mi hanno parlato bene della squadra e della città per questo ho detto di si. Sono un esterno più offensivo, mi piace attaccare posso contribuire alla squadra. L’obbiettivo primo è la salvezza, poi vediamo, non voglio dire di più, dobbiamo fare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Le prime parole dida quando è un nuovo giocatore del: ecco le dichiarazioni dell’esterno brasilianoè un nuovo giocatore del: ecco le sue prime parole. «diqui e indossare la maglia del. Mi hannodella squadra e della città per questo ho detto di si.un esterno più offensivo, mi piace attaccare posso contribuire alla squadra. L’obbiettivo primo è la salvezza, poi vediamo, non voglio dire di più, dobbiamo fare ...

Advertising

ETuitta : @giovafilareti purtroppo la verità è che con i Dalbert de merda che abbiamo, certi 'lussi' non sono permessi. a me… - i_mimimmi : Sono venuti a controllare che ci sia dalbert - interdefender : @GigiCaruso2 @mpoli1984 @CalcioFinanza infatti sono d'accordo, però ho letto che Naingolann, Vidal, Dalbert ecc ave… - Bianca34874951 : RT @sergiogali5: Sono talmente stanco per il caldo e il lavoro che stavo quasi per dimenticare di salutare #Dalbert.. ?????? - sergiogali5 : Sono talmente stanco per il caldo e il lavoro che stavo quasi per dimenticare di salutare #Dalbert.. ?????? -