Dal Britannia al green pass, da liquidatore a carceriere: Draghi non è il “salvatore della patria” (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – Una volta nominato presidente del Consiglio (eletto sarebbe stato troppo), Mario Draghi è stato accolto da un giubilo pressoché unanime: partiti, stampa, cancellerie estere, tutti insieme appassionatamente con «Supermario». E poco importava che un ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, ne avesse detto peste e corna: per quel famigerato incontro sul panfilo Britannia, Cossiga era arrivato persino a definirlo «liquidatore» e «vile affarista». Ora però, con la porcata del green pass, questo ecumenismo patetico e fasullo intorno a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – Una volta nominato presidente del Consiglio (eletto sarebbe stato troppo), Marioè stato accolto da un giubilo pressoché unanime: partiti, stampa, cancellerie estere, tutti insieme apionatamente con «Supermario». E poco importava che un ex presidenteRepubblica, Francesco Cossiga, ne avesse detto peste e corna: per quel famigerato incontro sul panfilo, Cossiga era arrivato persino a definirlo «» e «vile affarista». Ora però, con la porcata del, questo ecumenismo patetico e fasullo intorno a ...

Advertising

filippo51174 : RT @fratotolo2: “Dal Britannia al #greenpass, da liquidatore a carceriere: #Draghi non è il ‘salvatore della patria’” @valbenedetti_pn ht… - LuigiColline : RT @fratotolo2: “Dal Britannia al #greenpass, da liquidatore a carceriere: #Draghi non è il ‘salvatore della patria’” @valbenedetti_pn ht… - geg93626969 : RT @fratotolo2: “Dal Britannia al #greenpass, da liquidatore a carceriere: #Draghi non è il ‘salvatore della patria’” @valbenedetti_pn ht… - Alessandro_Amad : RT @fratotolo2: “Dal Britannia al #greenpass, da liquidatore a carceriere: #Draghi non è il ‘salvatore della patria’” @valbenedetti_pn ht… - fratotolo2 : “Dal Britannia al #greenpass, da liquidatore a carceriere: #Draghi non è il ‘salvatore della patria’”… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Britannia La lunga marcia delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Così i Giochi di Londra 2012 , strappati a Parigi nel 2005 dal governo Blair in una sorta di canto del cigno della stagione di grandeur della Cool Britannia , si erano svolti in un contesto di ...

Dichiarata la Dittatura Ricordatevi che Draghi fu colui che, nel 1992, sul panfilo Britannia, di sua maestà britannica, ... Ebbene, in Italia le seconde dosi sono iniziate il 17 gennaio; vale a dire che dal 14 ottobre i primi "...

Dal Britannia al green pass, da liquidatore a carceriere: Draghi non è il “salvatore della patria” Il Primato Nazionale Inghilterra: le attrazioni turistiche più importanti L'Inghilterra sorprende i suoi visitatori, da un lato offre attrazioni turistiche come monumenti, castelli, dall'altra, campagna e villaggi immersi nella natura.

Roma, scoperto a piazza Augusto Imperatore il cippo che segnava il perimetro "sacro" della città di Claudio Quando si dice, notizie dagli scavi. E' riaffiorato intatto, durante i lavori a piazza Augusto Imperatore, nel cantiere vertiginoso intorno al Mausole di Augusto, dopo duemila anni, ...

Così i Giochi di Londra 2012 , strappati a Parigi nel 2005governo Blair in una sorta di canto del cigno della stagione di grandeur della Cool, si erano svolti in un contesto di ...Ricordatevi che Draghi fu colui che, nel 1992, sul panfilo, di sua maestà britannica, ... Ebbene, in Italia le seconde dosi sono iniziate il 17 gennaio; vale a dire che14 ottobre i primi "...L'Inghilterra sorprende i suoi visitatori, da un lato offre attrazioni turistiche come monumenti, castelli, dall'altra, campagna e villaggi immersi nella natura.Quando si dice, notizie dagli scavi. E' riaffiorato intatto, durante i lavori a piazza Augusto Imperatore, nel cantiere vertiginoso intorno al Mausole di Augusto, dopo duemila anni, ...