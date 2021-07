Dal 6 agosto Green Pass obbligatorio per locali al chiuso. Nuovi criteri per le zone (Di venerdì 23 luglio 2021) Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tampone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Ci saranno Nuovi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 luglio 2021) Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tampone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Ci saranno...

RobertoBurioni : Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - Agenzia_Ansa : Dal 6 agosto per consumare in bar e ristoranti al chiuso bisognerà avere il Green Pass. Le discoteche rimarranno ch… - tizianacampodon : RT @ilmanifesto: A PICCOLI PASS #ilmanifesto #laprima Mini green pass a partire dal 6 agosto e modifiche «tecniche» sulla giustizia, con… - RegLiguria : RT @AmiuGenova: #AMIUINFORMA Presentati ieri i 10 nuovi Tecnici Meccatronici che dal 1° Agosto faranno parte della famiglia #AmiuGenova. Do… -