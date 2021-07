“Dal 5 agosto agli arresti domiciliari come i sorci”: Burioni esagera, il web risponde (Di venerdì 23 luglio 2021) Qualcuno tolga Twitter dalle dita di Roberto Burioni (o gli chieda quantomeno di moderarsi). In questi giorni il virologo è infatti tornato all’attacco sui social, commentando a colpi di tweet moltissime notizie, scontrandosi anche con i colleghi o con i vip (o anche con semplici utenti) che la pensano diversamente da lui. Leggi anche -> “Si arrangino”: Bassetti e Burioni, attacchi assortiti contro i non vaccinati “in ospedale a spese nostre” Uno degli ultimi tweet di Burioni, di ieri sera, ha toni davvero troppo aspri e recita: “Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021) Qualcuno tolga Twitter dalle dita di Roberto(o gli chieda quantomeno di moderarsi). In questi giorni il virologo è infatti tornato all’attacco sui social, commentando a colpi di tweet moltissime notizie, scontrandosi anche con i colleghi o con i vip (o anche con semplici utenti) che la pensano diversamente da lui. Leggi anche -> “Si arrangino”: Bassetti e, attacchi assortiti contro i non vaccinati “in ospedale a spese nostre” Uno degli ultimi tweet di, di ieri sera, ha toni davvero troppo aspri e recita: “Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 ...

Advertising

RobertoBurioni : Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - Agenzia_Ansa : Dal 6 agosto per consumare in bar e ristoranti al chiuso bisognerà avere il Green Pass. Le discoteche rimarranno ch… - ariJDscott : RT @ultimenotizie: #Greenpass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Certifi… - LucioMM1 : Ok allora prenotato oggi, data primo settembre. Per un vaccino che NON MI SERVE e NON AIUTA LA SOCIETÀ in quanto g… -