Da Ruvo di Puglia a Capo Nord in bicicletta L' impresa che tenta Michele Pagano

Scrive Pasquale Chieco, sindaco di Ruvo di Puglia: BUON VIAGGIO Michele ! Michele Pagano è un nostro concittadino; questa notte è partito in bicicletta da Ruvo per raggiungere Capo Nord. Michele, affiliato al team All Bike & Team All Bike sarà infatti uno dei 190 ciclisti provenienti da tutto il mondo che partecipano a NorthCape4000 : 17 giorni di viaggio su due ruote per raggiungere la Norvegia. Michele e la sua sfida rappresentano una Ruvo che vuole conoscere il mondo, che vuole ...

