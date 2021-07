“Da oggi sono una donna trans, eccomi”. L’attore tv cambia vita: nuovo volto, nuovo corpo (Di venerdì 23 luglio 2021) La giovane attrice ha annunciato sui social: “Entusiasta di presentarmi come la donna che sono oggi. I miei pronomi sono she/her (lei, ndr). sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che prima di me ha compiuto questo percorso, ha abbattuto le barriere e ha rischiato la vita per vivere autenticamente e radicalmente come sé stessa”. “Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, festeggiare me stessa e occupare il giusto spazio in questo mondo”. La star di fama internazionale è finalmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) La giovane attrice ha annunciato sui social: “Entusiasta di presentarmi come lache. I miei pronomishe/her (lei, ndr).particolarmente grata a ogni singola personache prima di me ha compiuto questo percorso, ha abbattuto le barriere e ha rischiato laper vivere autenticamente e radicalmente come sé stessa”. “Grazie a tutte le donneche mi hanno mostrato chi, come vivere, festeggiare me stessa e occupare il giusto spazio in questo mondo”. La star di fama internazionale è finalmente ...

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - ladyonorato : Ma se lo ha detto più volte pure Galli che i vaccini in circolazione sono tarati sul virus di Wuhan, di 1 anno e me… - romeoagresti : Contatti positivi anche oggi tra #Juve e #Atalanta per #Frabotta. Si lavora ancora sulla formula - prestito con dir… - sbronzyofficial : Mi sono svegliato in tenda oggi. ?? - LaTeVilisione : RT @quanticasiumani: Sapete perché il GreenPass andava fatto? Perché sono le 9 e siamo già alla terza persona novax convinta che chiama per… -