Cuba, l’Avana accusa gli Usa: “Manipolano informazione” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il ministro degli Esteri Cubano, Bruno Rodríguez, ha accusato gli Stati Uniti di “manipolare informazioni e immagini” sulle proteste nel paese, e ha chiesto di “agire con serietà” per “evitare incidenti che non convengono a nessuno”. Nel corso di una conferenza stampa trasmessa dalla televisione nazionale, Rodriguez ha condannato le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro il ministro della Difesa Alvaro Lopez Miera e la Brigata Speciale Nazionale del Ministero dell’Interno e legate alla repressione delle proteste iniziate l’11 luglio ed ha criticato le parole del presidente degli Stati Uniti che ha definito le misure adottate “solo l’inizio”. “Qui ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Il ministro degli Esterino, Bruno Rodríguez, hato gli Stati Uniti di “manipolare informazioni e immagini” sulle proteste nel paese, e ha chiesto di “agire con serietà” per “evitare incidenti che non convengono a nessuno”. Nel corso di una conferenza stampa trasmessa dalla televisione nazionale, Rodriguez ha condannato le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro il ministro della Difesa Alvaro Lopez Miera e la Brigata Speciale Nazionale del Ministero dell’Interno e legate alla repressione delle proteste iniziate l’11 luglio ed ha criticato le parole del presidente degli Stati Uniti che ha definito le misure adottate “solo l’inizio”. “Qui ...

