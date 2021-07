Csm, l’ex magistrato Palamara rinviato a giudizio per corruzione. Il 15 novembre il processo a Perugia (Di venerdì 23 luglio 2021) l’ex consigliere del Csm Luca Palamara è stato rinviato a giudizio. Palamara era stato accusato di corruzione dalla procura di Perugia per i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti. La richiesta è stata disposta dal Gup Piercarlo Frabotta che ha fissato il processo al prossimo 15 novembre e ha accolto anche la richiesta di patteggiamento a un anno e sei mesi per Centofanti dopo le sue dichiarazioni ai magistrati perugini lo scorso giugno. A giudizio con Palamara per concorso nel reato di ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021)consigliere del Csm Lucaè statoera stato accusato didalla procura diper i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti. La richiesta è stata disposta dal Gup Piercarlo Frabotta che ha fissato ilal prossimo 15e ha accolto anche la richiesta di patteggiamento a un anno e sei mesi per Centofanti dopo le sue dichiarazioni ai magistrati perugini lo scorso giugno. Aconper concorso nel reato di ...

